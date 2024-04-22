نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يثير الجدل رغم الفوز في "الكلاسيكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار اللاعب فينيسوس جونيور غضب وسائل الإعلام الكاتالونية عقب "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني.

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريرًا حول اللاعب البرازيلي، أكدت فيه أنه افتقد إلى الاحترام في التعبير عن فرحته بفوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 في سانتياغو برنابيو.

وقالت: "فينيسيوس جونيور سخر من لاعب البرسا فيرمين بسبب احتفاليته بهدفه في مرمى الريال".



وأوضحت "في الوقت الذي يطلب فيه الدولي البرازيلي الاحترام من المنافسين والمشجعين، قدم هو شخصيًا نفسه نموذجًا سيئًا من خلال سخريته من اللاعب الشاب".

فينيسيوس يثير الجدل رغم الفوز في "الكلاسيكو"



وأضافت "فيني نشر تعليقًا على تغريدة في منصة إكس تسخر من احتفالية فيرمين بأنه حاول أن يكون مثل لاعب الريال جود بيلينغهام، من خلال وجه تعبيري ساخر".

وواصلت "من المثير للدهشة أن فينيسيوس لم يظهر العام الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، عندما اكتسح برشلونة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر أو عندما سجل فرانك كيسي الهدف الذي منح الدوري للبرسا".