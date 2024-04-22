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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أسفه بعد الهزيمة أمام ديبورتيفو ألافيس 0-2، معتبرًا أن المباراة "كانت أقرب إلى التعادل منها إلى الهزيمة".

وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، قال سيميوني: "لقد مر الشوط الأول بفرص قليلة"، مبرزا الضغط الذي مارسه الخصم لعدم السماح لهم بخلق الفرص.

سيميوني يتوقع الانتقادات بسبب نتائج أتلتيكو مدريد



وأقر المدرب الأرجنتيني بأنه يعلم أن الفريق سيواجه خلال الأيام المقبلة "انتقادات وأراء متنوعة بسبب النتائج".

وقال: "نأمل أن نحل المشكلات في المباريات الثلاث المتبقية خارج أرضنا".

وفي نفس الوقت لم يخف سيميوني سعادته بالمباراة التي قدمها ابنه جيوليانو سيميوني الذي يلعب بين صفوف ألافيس.