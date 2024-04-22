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أحمد جودة - القاهرة - قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي، إن لاعبي فريقه في حالة استرخاء لمدة يومين من أجل الاستعداد للمجهود البدني الكبير المطلوب منهم بسبب كثرة المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويسعى السيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وحاليًا يحتل المركز الثالث بين فرق البطولة برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول وله مباراة مؤجلة.

وسيحل السيتي ضيفًا على برايتون آند هوف ألبيون الخميس المقبل.



وكتيبة بيب غوارديولا الفريق الوحيد بين الفرق الأربعة المنافسة بالدور قبل النهائي لكأس إنجلترا، الذي خاض مباراة في منتصف الأسبوع وفاز 1-0 على تشيلسي السبت الماضي، في الكأس بينما غاب هدافه الأول إرلينغ هالاند بسبب الإرهاق.

جوارديولا: فريقي في حالة استرخاء

وانتقد غوارديولا كثرة المباريات وقلة الوقت الممنوح للاعبيه للتعافي وهو 72 ساعة فقط، بعد مباراة فريقه التي خسرها الأربعاء الماضي بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب عن لاعبيه "إنهم في الثلاجة لمدة يومين،ممنوع عليهم رؤية بعضهم البعض، بل عليهم البقاء في المنزل مع أسرهم ومحاولة الحصول على الراحة".

وأضاف: "يومان للاستعداد لمواجهة برايتون ونوتنغهام فورست الأحد المقبل".

ونفى غوارديولا أي توجه لمقاطعة وسائل الإعلام بسبب عدم رضاه عن كثرة المباريات خلال هذه الفترة.

وقال المدرب الإسباني عن ذلك: "دائمًا أتفاعل مع الإعلام لأنني أمثل هذه المؤسسة.. دائمًا كنت أفعل ذلك وسأفعل ذلك، لكن لو طلبوا المزيد فلا وقت لدي".