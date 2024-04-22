نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة ينتقد جماهير الزمالك بسبب الهجوم على اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان الزمالك كان يستطيع تحقيق الفوز على دريمز الغاني بأكثر من هدف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كما توقعنا قبل المباراة.

وتعادل الزمالك مع فريق دريمز الغاني، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات محمد شبانة

وأضاف شبانة في تصريحات إذاعية، ان التعادل السلبي جاء وسط ظهور شوط أول سىء من جانب القلعة البيضاء، اضافة لاهدار العديد من الفرص في النصف الثاني من اللقاء.

وعلق شبانة على انتقادات الجماهير لعناصر الفريق وابرزهم شيكابالا، مؤكدا إنه ليس الوقت المناسب للهجوم على اللاعبين، وان الفريق في أمس الحاجة للدعم في الوقت الحالي، كما إنه يستطيع الصعود من غانا امام دريمز المتواضع.

