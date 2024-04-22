نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مميزة لريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد الفوز في مبارايات الكلاسيكو دائما هو الأهم، ولكنه عندما يأتي الفوز بتحقيق أرقام تاريخية ونتائج مميزة، يصبح الفوز بنكهة مختلفة.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات مباريات الجولة 32 من الليجا الإسبانية.

لذلك يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " بعض الأرقام القياسية التي حققها ريال مدريد على نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض:

يُعد هذا الفوز هو الأول منذ عام 2013 الذي ينجح فيه ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة 3 مرات خلال موسم واحد.

وكرر الفريق الملكي تفوقه للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الدور الأول بالدوري، ثم الانتصار 4-1 في نهائي كأس السوبر المحلي، والفوز في مباراة أمس 3-2 بالدوري الإسباني.

كما أن هذا الفوز يُعد هو الرابع على التوالي للملكي أمام برشلونة في جميع المسابقات.

بالتخصص.. بيلنجهام يسجل في البلوجرانا +90

بيلينجهام سجل في المباراتين التي خاضهما ضد البلوجرانا، هدف الفوز لريال مدريد في الوقت القاتل، سواء في كلاسيكو الدور الأول بشهر أكتوبر 2023 في ملعب برشلونة بالدقيقة 92، أو كلاسيكو الدور الثاني مساء أمس في البرنابيو (3-2) بالدقيقة 91.

وأصبح جود بيلينغهام بذلك أول لاعب يسجل في أول مباراتين له بكلاسيكو الليغا منذ الهولندي رود فان نيستلروي، الذي حقق الأمر نفسه مع ريال مدريد عام 2007.

وشهدت مباراة أمس تفوق مستمر لصالح الإيطالي كارلوس انشيلوتي مدرب ريال مدريد على نظيره الإسباني تشافي هيرنانديز.

حيث حقق المدرب الإيطالي الفوز في 6 مباريات، بينما اكتفى المدرب الإسباني بالانتصار في 4 مناسبات، ولم تشهد مباريات المدربين أي تعادل.

وبتلك الخسارة أصبح تشافي ثاني مدرب في تاريخ الليجا الإسبانية يخسر 4 مباريات كلاسيكو على التوالي، بعد باتريك أوكونيل مع برشلونة أيضا بين عامي 1935 و1940.

كما عادل النجم البرازيلي فينسيوس رقم كريم بنزيما، بعد تسجيله هدف التعادل لصالح الملكي أمس، ليصبح في حقبته 7 أهداف سجلهما في مبارايات الكلاسيكو، كما هو الحال لنجم المنتخب الفرنسي وقائد الملكي السابق كريم بنزيما.

وتعد تلك المباراة هي 250 لفيدريكو فالفيردي نجم الملكي وصاحب 25 عام، بينما تعد المباراة رقم 100 لميليتاو مدافع الملكي.

جدير بالذكر أن فالفيردي خاض 250 مباراة رفقة الملكي حقق فيهم 10 ألقاب، بينما حقق ميليتاو 7 ألقاب في 100 مباراة فقط رفقة الملكي.

