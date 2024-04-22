نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فينيسيوس يثير الجدل رغم الفوز في "الكلاسيكو" وجمال عبد الحميد يكشف سر تعثر الزمالك أمام دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 22-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

فينيسيوس يثير الجدل رغم الفوز في "الكلاسيكو"

أثار اللاعب فينيسوس جونيور غضب وسائل الإعلام الكاتالونية عقب "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني.

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريرًا حول اللاعب البرازيلي، أكدت فيه أنه افتقد إلى الاحترام في التعبير عن فرحته بفوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 في سانتياغو برنابيو.

وقالت: "فينيسيوس جونيور سخر من لاعب البرسا فيرمين بسبب احتفاليته بهدفه في مرمى الريال".

وأوضحت "في الوقت الذي يطلب فيه الدولي البرازيلي الاحترام من المنافسين والمشجعين، قدم هو شخصيًا نفسه نموذجًا سيئًا من خلال سخريته من اللاعب الشاب".

وأضافت "فيني نشر تعليقًا على تغريدة في منصة إكس تسخر من احتفالية فيرمين بأنه حاول أن يكون مثل لاعب الريال جود بيلينغهام، من خلال وجه تعبيري ساخر".

جمال عبد الحميد يكشف سر تعثر الزمالك أمام دريمز



أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن تغيير التشكيل عقب مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز في الدوري كان له تأثير سلبي على آداء الفريق أمام فريق دريمز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: آداء ناصر ماهر وعبدالله السعيد أمام الأهلي كان قوي وقدموا آداء مميز وبالتالي غيابهم امام دريمز كان مؤثرا للغاية.

وتابع نجم الزمالك السابق: تغيير التشكيل وغيابهم كان له تأثير سلبي في وسط الملعب، مشددا على أن الفريق أضاع فرص كبيرة في شوط المباراة الثاني تحديدا وفرص تهديفية كثيرة كانت تقرب الفريق من تسجيل الأهداف.