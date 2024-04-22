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أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت عودة البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى مهامه، بعدما خرج مساء أمس الأحد.

مدرب النصر يعود لمباشرة مهام عمله بعد الخروج من المستشفى

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب وعكة صحية غير خطرة.

وأكدت أن الأطباء أوضحوا حالة كاسترو بوصفها أزمة بسيطة في مجرى التنفس.

وبسببها، غاب البرتغالي عن قيادة الفريق الأربعاء والخميس وأمام الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يستأنف كاسترو، الذي تجاوز وعكته، عملَه الأسبوع الجاري، وقيادته الفريق أمام الخليج، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أنه عند غيابه، قاد البرتغالي فيتور سيفيرينو مساعده مباراة الفيحاء، التي استضافها فريق النصر في الرياض وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

