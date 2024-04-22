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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر لاعب نادي ​ريال مدريد​ الكرواتي ​لوكا مودريتش​ أن الفوز على ​برشلونة​ في كلاسيكو ​الدوري الاسباني​ لم يكن من قبيل الصدفة.

وأكد أن الفوز يقرب فريقه من لقب الدوري الاسباني لكرة القدم للموسم الحالي، حيث نجح الفريق باصراره على العودة مرتين، ليسجل ليلة رائعة من ليالي في البرنابيو.

مودريتش: لم يتبق الكثير للفوز باللقب

وأشار مودريتش إلى أن فريقه يتمتع بشخصية وإيمان للعودة في النتيجة، أمام الجماهير التي قامت بأجواء مذهلة..

وأضاف إنه لم يتبق لدى فريقه سوى القليل للفوز باللقب، وهو أمر يستحق الكثير لأنه بعد 120 دقيقة من الإرهاق البدني والعقلي ضد السيتي، أظهر الفريق قوته مرة أخرى.