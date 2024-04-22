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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

غيابات بالجملة في صفوف الهلال قبل مواجهة العين بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب المملكة آرينا، معقل الزعيم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويُعاني فريق الهلال من غيابات عديدة بصفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق العين، حيث بات من المؤكد فقدان البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال لخدمات العديد من لاعبيه أمام العين.

ومن المقرر أن يغيب الهداف الصربي المصاب ألكسندر ميتروفيتش بجانب عبدالإله المالكي وحبيب الوطيان ومتعب المفرج.

يذكر أن غياب عبد الإله المالكي بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة.

ويحتاج نادي الهلال إلى الانتصار في مباراة الفريق القادمة أمام نادي العين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، من أجل العبور إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أسيا.