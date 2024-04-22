نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحف إسبانية: تشافي يفكر بالاستمرار مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، إمكانية الاستمرار مع الفريق الكاتالوني والعدول عن القرار الذي كان قد اتخذه قبل فترة بالرحيل عن البارسا، خاصة مع تبقي عام في عقده.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع بين تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا ونائب رئيس النادي رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو من أجل تحليل الموقف وتحديد ما إذا كان استمرار تشافي أفضل بالنسبة للجميع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الإثنين.



وتحسن مستوى برشلونة بشكل ملحوظ على مدار الشهور الماضية، وبدا أن مشروع تشافي بدأ يؤتي بثماره لا سيما وأن الفريق يحظى بالعديد من العناصر الشابة، ما دفع المدرب للاعتقاد بإمكانية المواصلة مع حصوله على الدعم الداخلي.

ويتمتع تشافي (44 عامًا) بعلاقة وطيدة مع ديكو حيث سبق وأن عملا معًا، وكذلك الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافا يوستي واللذين أكدا له دعمهما طوال الأسابيع الأخيرة.

فضلا عن اللاعبين الذين كشفوا عن رغبتهم في استمراره معهم، وكذلك حصوله على مؤازرة الجمهور.