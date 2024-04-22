نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقدة تاريخية عمرها 18 عامًا تهدد العين الإماراتي أمام الهلال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية المواجهة النارية المنتظرة بين فريقي الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

ويستضيف فريق الهلال نظيره فريق العين الإماراتي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن فعاليات مباريات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

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وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز كاسح لفريق العين بنتيجة 4 – 2 مما يقربه من التأهل للنهائي الآسيوي، حيث يحتاج الهلال للفوز بفارق 3 أهداف لحسم تأهله.

هل يتخلص العين من عقدته الأزلية أمام الهلال؟

ويبحث فريق العين الإماراتي، عن إنهاء عقدته التاريخية أمام الهلال السعودي والتي تتمثل في عدم تسجيله أي أهداف في مرمى الزعيم خلال مبارياتهما في الرياض بالسعودية والتي ترجع إلى 18 عامًا سابقة.

ويعود آخر هدف سجله نادي العين الإماراتي في شباك الهلال في الرياض، إلى عام 2006 في بطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث عن تسجيل أول أهدافه بعد 18 عامًا من الصيام التهديفي.

وتقابل العين مع الهلال منذ آخر أهدافه في الرياض 5 مرات أعوام 2013، 2014، 2017، 2018، 2019، ولم يستطيع التخلص من عقدته التاريخية وزيارة شباك بطل السعودية.

موعد مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

ويلتقي الهلال مع نظيره العين في تمام الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا" في الرياض ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.