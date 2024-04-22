نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب مؤثر.. سر مرض بالمر في تشيلسي قبل ديربي أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن غياب كول بالمر لاعب الفريق عن تدريبات "البلوز"، استعدادًا للمباراة المقبلة ضد فريق أرسنال.

أكد تشيلسي أن غياب بالمر عن التدريبات جاء نتيجة مرضه، حيث أُصيب بالمرض قبل يوم من الجلسة التدريبية.

هل يلحق بالمر بديربي تشيلسي وأرسنال؟

وتقدم تشيلسي بالكشف الطبي لـ مالو جوستو وبن تشيلويل لتقييم إمكانية مشاركتهما في المباراة المقبلة.

انتقل بالمر إلى تشيلسي في بداية الموسم الحالي قادمًا من مانشستر سيتي، حيث شارك في 42 مباراة حتى الآن، أحرز خلالها 25 هدفًا وصنع 13 آخرين.

ولفت الأنظار أداؤه اللافت في المباراة الأخيرة لتشيلسي في الدوري ضد إيفرتون حيث أحرز أربعة أهداف.

يتأهب تشيلسي لمواجهة أرسنال يوم غدٍ الثلاثاء على أرض ملعب الإمارات.

