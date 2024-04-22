عاجل.. كولر يكافئ حاوي الأهلي ويشركه أساسيا أمام مازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار لاعب الفريق بالتشكيل الأساسي أمام مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

عبدالقادر أساسي أمام مازيمبي

وكان كولر، أعاد أحمد عبد القادر لاعب الفريق، لحساباته الفنية بداية من مباراة القمة أمام الزمالك بعدما شارك بديلا ونجح فى تسجيل هدف الفريق الوحيد.

كما شارك عبدالقادر بشكل أساسي فى مباراة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكونغو، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وينوي المدير الفني، استمرار عبدالقادر في التشكيل الأساسي بمباراة الإياب أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبى دون أهداف.