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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف نجم فريق ​ريال مدريد​ الدولي الإسباني ​لوكاس فاسكيز​ خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فاسكيز في نهاية الموسم الحالي مع الفريق الملكي.

وأشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يريد تجديد عقد لوكاس فاسكيز الفترة المقبلة.

ريال مدريد يحسم مستقبل فاسكيز

وأضافت:" يجري ريال مدريد محادثات مع فاسكيز وسيقدمون له عرضًا للتجديد، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى الآن".

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في الكلاسيكو على برشلونة 3-2، حيث سجل فاسكيز هدفا وصنع هدفا آخرا.