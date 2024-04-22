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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي، بعدما حقق الفريق التعادل السلبي دون أهداف في مباراة الذهاب.

عاجل.. حكم مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي تعيين الكيني بيتر واريرو كاماكو حكمًا للساحة، ويساعده كلا من جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، بجانب تعيين الجامبي لامين جامييه، حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، عقب نهاية الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب العودة من الكونغو.

