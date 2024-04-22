مؤمن الجندي يكشف أسباب تعثر الزمالك أمام دريمز الغاني وسيناريوهات التأهل للنهائي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي مؤمن الجندي رئيس تحرير القسم الرياضي بموقع جريدة دوت الخليج، أسباب تعثر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام دريمز الغاني أمس الاحد في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

مؤمن الجندي يكشف أسباب تعثر الزمالك أمام دريمز

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد لبرنامج صباح البلد قال الجندي:" الزمالك لم يؤدي بالشك المنتظر كما أنه ولم يحقق النتيجة المنشودة التي تمناها الجمهور

وأضاف:" فوز الزمالك على الغريم التقليدي فريق النادي الأهلي جعل لاعبي القلعة البيضاء يظهرون في حالة تراخي خلال أحداث ومجريات المواجهة.

وأكمل:" سيناريوهات الصعود لنادي الزمالك لنهائي الكونفيدرالية تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي وذلك بعد أن تعادل سلبيًا في القاهرة.

وأنهى أنه يمكن لرجال جوميز المحافظة على نظافة الشباك في لقاء الاياب والوصول لركلات الترجيح التي قد ترجح كفتهم وطالب اللاعبين بضرورة اللعب بروح قتالية قبل لقاء العودة أمام الفريق الغاني.