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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق سيدات توت عنخ آمون الفوز على فريق المصري بخماسية نظيفة في عقر دار المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة 26 بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

توت عنخ آمون يقترب من حسم دوري الكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخه

أحرز أهداف توت عنخ آمون اللاعبات ساندرين ومهيرة علي وياسمين عبدالعزيز وشهد غنيم

ويرتفع رصيد توت عنخ آمون للنقطة 76 متصدرًا ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وجدير بالذكر أن توت عنخ آمون بقيادة أحمد رمضان المدير الفني للفريق كان قد حقق لقب كأس مصر لكرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي ويسعى للأحتفاظ بلقب الكأس للموسم الثاني في مواجهة وادي دجلة عملاق كرة القدم النسائية في نهائي كأس مصر المرتقب.

