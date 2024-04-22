نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للاعلان عن راع جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للاعلان عن راع جديد

ويحضر المؤتمر محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولى شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي، بعدما حقق الفريق التعادل السلبي دون أهداف في مباراة الذهاب.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي تعيين الكيني بيتر واريرو كاماكو حكمًا للساحة، ويساعده كلا من جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، بجانب تعيين الجامبي لامين جامييه، حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، عقب نهاية الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة عقب العودة من الكونغو.

