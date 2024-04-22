نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تعيين معتمد جمال مديرا فنيا لفريق المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم.

تعيين معتمد جمال مديرا فنيا لفريق المقاولون العرب

وعقد محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق.

ويضم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى وأيمن زين طبيبا للفريق.

وأكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة أن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

ويعقد معتمد جمال عدد من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.