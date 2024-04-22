نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتراجع عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يدرس عدم شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق الكتالوني المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة يتراجع عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة الفريق الكتالوني تراجعت عن فكرة شراء كانسيلو من مانشستر سيتي بعد تراجع مستوي اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع برشلونة.

وتراجع مستوي كانسيلو مع برشلونة سواء على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق الك من ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن برشلونة سقط في فخ الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

