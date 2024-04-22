نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد مُستحق.. جون تيري وأندي كول يُحدثان ضجة في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كُشف عن انضمام المدافع جون تيري والمهاجم أندي كول إلى قاعة المشاهير لرابطة الدوري الإنجليزي.

انضمام جون تيري وأندي كول إلى قاعة المشاهير

انضم الثنائي جون تيري وأندي كول إلى قاعة المشاهير لرابطة الدوري الإنجليزي، والتي سبق وأن دخلها أشلي كول في عام 2024.

وقد لعب أندي كول دورًا بارزًا في فرق مثل مانشستر يونايتد، حيث شارك في 414 لقاء في تاريخ الدوري.

إنجازات أندي كول في الدوري الإنجليزي

أحرز اللاعب الإنجليزي 187 هدفًا وصنع 69 هدفًا، مُحتلًا الترتيب الرابع في قائمة هدافي المسابقة عبر التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، حقق كول خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الذهبية لمانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، حيث كانت هذه الفترة تمثل السيطرة المطلقة للفريق على البطولات.

إنجازات تيري مع البلوز

شارك بطل تشيلسي وأسطورة النادي، جون تيري، في 492 مباراة تاريخية في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز 41 هدفًا وصنع 16.

بالإضافة إلى ذلك، حصد تيري خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، مما يؤكد تميزه وبصمته البارزة في تاريخ النادي.

إرث أشلي كول في الدوري الإنجليزي

تألق أشلي كول، الذي انضم مؤخرًا إلى قاعة المشاهير، في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز بلقب الدوري ثلاث مرات، مرتين مع المدفعجية ومرة مع تشيلسي.

وشارك كول في 384 لقاء في الممتاز، حيث أحرز 15 هدفًا وصنع 39 آخرين.

وقد خاض 156 مباراة مع أرسنال و228 مباراة مع تشيلسي، قبل أن يختم مسيرته مع دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في عام 2019.

