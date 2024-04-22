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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الرحمن مجدي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الرحمن مجدي: نعد الجماهير بالأفضل في المباريات المقبلة

وقال عبد الرحمن في تصريحاته عقب المباراة: "أشكر المولى عز وجل على الأداء والنتيجة ولعبنا المباراة بشكل قوي من أجل الانتصار".

وتابع: "واجهنا فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري والقادم أفضل بأمر الله".

وأتم: "نعد جماهير الإسماعيلي أن مباراة اليوم ستكون بداية من أجل تحقيق طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة".

