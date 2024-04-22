الرياضة

المريخ "2009" يفوز على الإنتاج الحربي بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -  فاز فريق المريخ مواليد 2009 على نظيره فريق الإنتاج الحربي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن لقاءات دوري الجمهورية ب لتلك الفئة العمرية.

المريخ "2009" يفوز على الإنتاج الحربي

جاءت المباراة حماسية وقد استطاع لاعبي المريخ التألق خلالها ليسجلوا خمسة أهداف سجلها كلا من: اللاعب البدرى رضا أبو ضيف "هدفين"، عبدالله شحبر، مهند نعمان، محمد أحمد سعيد ميسي.

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من: 
المدير الفني  حازم عارف المدرب العام  ابراهيم زكى،  مدرب حراس المرمى  أسامه وليم، أخصائي العلاج الطبيعي  أحمد البيطار، إدارى  خالد الشامى.

يقود القطاع كلا من:

رئيس قطاع الناشئين والبراعم الكابتن محمود بكري عاشور، مساعد مدير القطاع الكابتن عادل الصعيدي، المدير الإداري الكابتن عمرو مرزوق، يشرف على القطاع من مجلس عمرو جوهر، فريد صالح
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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