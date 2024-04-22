المريخ "2009" يفوز على الإنتاج الحربي بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المريخ مواليد 2009 على نظيره فريق الإنتاج الحربي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن لقاءات دوري الجمهورية ب لتلك الفئة العمرية.

المريخ "2009" يفوز على الإنتاج الحربي

جاءت المباراة حماسية وقد استطاع لاعبي المريخ التألق خلالها ليسجلوا خمسة أهداف سجلها كلا من: اللاعب البدرى رضا أبو ضيف "هدفين"، عبدالله شحبر، مهند نعمان، محمد أحمد سعيد ميسي.

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من:

المدير الفني حازم عارف المدرب العام ابراهيم زكى، مدرب حراس المرمى أسامه وليم، أخصائي العلاج الطبيعي أحمد البيطار، إدارى خالد الشامى.

يقود القطاع كلا من:

رئيس قطاع الناشئين والبراعم الكابتن محمود بكري عاشور، مساعد مدير القطاع الكابتن عادل الصعيدي، المدير الإداري الكابتن عمرو مرزوق، يشرف على القطاع من مجلس عمرو جوهر، فريد صالح

