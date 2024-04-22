نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز يضحي بنجم ريال مدريد من أجل عيون الظهير الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني لن يتخلي عن فكرة التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فلورنتينو بيريز يضحي بنجم ريال مدريد من أجل عيون الظهير الطائر

ووفقا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات النجم الكندي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف الموقع أن بيريز يريد بيع الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد والذي يلعب في نفس مركز ديفيز، من أجل تسهيل الأمور لقدوم نجم بايرن ميونخ في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 وذلك بعد نجاح الفريق الملكي في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي.

