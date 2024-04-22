نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونيو كونتي يرفض نابولي من أجل عيون عملاق أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن انطونيو كونتي المدير الفني السابق لأندية تشيلسي وإنتر ميلان وتوتنهام ويوفنتوس، يسعي لقيادة فريق ميلان الإيطالي في الموسم القادم.

ميلان يقرر رحيل بيولي

ووفقًا للتقارير الإيطالية فإن إدارة ميلان قررت رحيل ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري نهاية الموسم الجاري، بعدما فشل الفريق اللومباردي في الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

وخرج ميلان من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وبعدها ودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي أمام روما، بالإضافة إلى خروجه من كأس إيطاليا وفشله في التتويج بالدوري الإيطالي.

وقالت التقارير الإيطالية أن كونتي المرشح لقيادة نابولي لا يريد قيادة أبناء الجنوب الإيطالي ويسعي جاهدًا لتولي قيادة الروسونيري في الموسم المقبل.

