نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من بيريرا إيقاف مراقبين ومحاضرين دوليين عن العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، قرارا بإيقاف محاضرين ومراقبين عن العمل وإسناد المباريات لهم خلال الفترة القادمة.

وجاء أبرز المحاضرين الموقوفين عن العمل كلا من مدحت صلاح ومجدي عبد المجيد عن العمل بها أو اسناد مباريات لهم.

سبب الإيقاف

وجاء سبب الإيقاف بسبب إبداء الثنائي الرأي والنصح لبعض القرارات التي اتخذها رئيس اللجنة فيتور بيريرا وأكدت اللجنة للمحاضرين والمراقبين في قرارها عبر المجموعات التي تخص رئيس اللجنة.

ولم يعلق الثنائي الموقوف على القرار بعد تم إبلاغهم به من قبل اللجنة.

ومن جانب اخر أصدر بيريرا قرار بإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور دون إبداء أسباب.

