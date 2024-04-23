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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي عن أنباء مغادرته السيدة العجوز بعد نهاية الموسم الحالي.

حقيقة رحيل أليجري نهاية الموسم عن يوفنتوس

وانتشرت أنباء كثيرة في الفترة الأخيرة تؤكد برحيل ماسيميليانو أليجري عن صفوف نادي يوفنتوس بعد نهاية الموسم بسبب نتائجه المخيبة للآمال مع الفريق.

وقال أليجري في تصريحات صحفية له:" أنا لا أفكر بهذا الأمر وأقوم بالعمل الذي أحبه، بعد ذلك يحق للنادي القيام بأي شيء، الأمر المهم هو تحقيق الأهداف ابتداءً من مباراة الغد".

ومن المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق لاتسيو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا مساء غدا الثلاثاء عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريق لاتسيو ونظيره فريق يوفنتوس بفوز الأخير بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس إيطاليا.

