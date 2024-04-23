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أحمد جودة - القاهرة - استقبل منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المهندس ممدوح عيد رئيس نادي براميدز، والمهندس عمر مدحت المدير التجارى لنادي بيراميدز، وأحمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة انوفيشن، وشريف جمال مدير العلاقات العامه بالنادى، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي في اطار الاعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الرياضي والعلاج الطبيعي، بما يعود بالفائدة علي جميع منتسبي الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، والدكتور احمد هاشم الاستاذ بكلية التربية الرياضية.

"ممدوح عيد ومنصور" يناقشان سبيل التعاون بين بيراميدز وجامعة بنى سويف

من جانبه أوضح منصور حسن رئيس الجامعة على أن اللقاء جاء في إطار بحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي في المجال الرياضي والطبي، فضلاُ عن التعاون في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة بني سويف وشمال الصعيد ضمن خطة الجامعة لتعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختلفة، لافتًا إلى أن الجامعة لديها منظومة طبية ورياضية متكاملة والتي تجسدها كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية وكلية التربية الرياضية والتي تمتلك بنية تحتية متميزة تضم العديد من الملاعب الرياضية.

من جانبه، أكد ممدوح عيد، حرص النادي على دعم كافة الجهود التي تسعى إلى تعزيز نشاط القطاع الرياضي داخل محافظة بني سويف باعتبارها نقطة البداية التي انطلق منها النادي، موضحًا أن جامعة بني سويف تعد بيتًا للعلم والخبرة بالمحافظة بما لديها من علماء وباحثين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تمثل ركيزة تنموية كبيرة يعتمد عليها في المرحلة الراهنة في تنفيذ العديد من الأعمال التنموية في شتى المجالات.