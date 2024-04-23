نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: لجنة الانضباط تستدعي محمد الشيبي للتحقيق يوم الاحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت استدعاء المغربي محمد الشبيبي لاعب بيراميدز، للتحقيق يوم الأحد المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الانضباط خاطبت بيراميدز لمثول اللاعب للتحقيق في شكواه ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، يوم الأحد المقبل وسوف يتم إصدار قرار بشأنه".

وأضاف أمير هشام: "يوم الأحد المقبل سوف يتم إصدار قرار بشأن اللاعب وحال عدم مثوله في الموعد سيتم توقيع غرامة مالية ضده بخلاف قضيته مع حسين الشحات، لعدم احترامه موعد التحقيق".