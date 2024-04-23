الرياضة

أمير هشام: لجنة الانضباط تستدعي محمد الشيبي للتحقيق يوم الاحد المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت استدعاء المغربي محمد الشبيبي لاعب بيراميدز، للتحقيق يوم الأحد المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الانضباط خاطبت بيراميدز لمثول اللاعب للتحقيق في شكواه ضد حسين الشحات لاعب ، يوم الأحد المقبل وسوف يتم إصدار قرار بشأنه".

وأضاف أمير هشام: "يوم الأحد المقبل سوف يتم إصدار قرار بشأن اللاعب وحال عدم مثوله في الموعد سيتم توقيع غرامة مالية ضده بخلاف قضيته مع حسين الشحات، لعدم احترامه موعد التحقيق".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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