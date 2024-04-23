نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سموحة لمواجهة بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت اللجنة الرئيسية في اتحاد كرة القدم المصري قد أعلنت عن طاقم المباراة والذي جاء بقيادة الحكم محمود الدسوقي.

ويعاون الدسوقي كلا من شريف عبد الله مساعد أول، محمد فاروق مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناصر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من وائل فرحان ويعاونه مصطفى الشهدي.

موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الاسكندرية مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل المباراة وكافة مباريات المسابقة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.