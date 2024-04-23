نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم عبد القادر".. كولر يفاجئ 3 نجوم من الأهلي قبل موقعة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول السويسري مارسيل كولر، تجهيز جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظل الإصابات المؤثرة التي تضرب القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وبدأ كولر في منح الثقة لبعض نجوم الفريق من بينهم أحمد عبد القادر ومحمود متولي، للمشاركة ضمن تشكيل الأهلي في المنافسات القادمة في ظل ضغط المباريات.

- كواليس حديث كولر مع نجوم الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" كولر يركز بشدة على مواجهة الجمعة القادمة، حيث وصل إلى أكبر عدد جلسات قبل مباراة مع الاعبين في التاريخ وعقد 24 جلسة".

وتابع:" كولر تحدث مع جميع الاعبين ولكن ركز بشدة مع رباعي وهم أحمد عبد القادر ومحمد الشناوي ومحمود متولي وكهربا".

وواصل:" كولر مدرب عادل ويعرف أنه قسى على بعض اللاعبين في تصريحاته قبل تدخل إدارة الأهلي لحل الأمر، لذلك قرب المسافات في حديثه مع متولي لعودته من جديد في ظل الغيابات".

وأوضح عن عبد القادر:" كولر بدأ في التلميح لعبد القادر بعودته من جديد إلى التشكيل وتغيير موقفه من الرحيل عن صفوف الأهلي كما كان متوقع بشرط الالتزام والأزمة بينهم انتهت".

وأختتم:" الشناوي في خلال أيام سيكون على دكة بدلاء الأهلي، واقترب من العودة إلى الفريق تدريجيا".

وتستعد كتيبة السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة إياب نصف نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.