نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود لمصر؟.. مدرب الاتحاد السابق يفجر مفاجأة عن مصير طارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل طارق حامد، نجم نادي ضمك السعودي، ضمن اهتمامات العديد من الأندية المحلية، خاصة بعد وجود رغبة من جانب نادي بيراميدز في الحصول على خدمات نجم نادي الزمالك الأسبق.

وانتقل حامد إلى صفوف نادي ضمك مطلع الموسم الحالي عقب رحيله من صفوف فريق اتحاد جدة.

- مصير طارق حامد

وأكد عمرو أنور، مدرب نادي اتحاد جدة السابق، طارق حامد يطور نفسه بشكل مستمر ونجاحه أن يفرض نفسه على تشكيل العميد الأساسي ليس أمرا سهلا".

وتابع:" طارق حامد أفاد ضمك بشكل كبير وأصبح أحد أهم لاعبي الفريق في الموسم الحالي وسيبقى معهم ".

وأختتم:" الاتحاد لا يسئل عن الهبوط في المستوى بسبب الغيابات المؤثرة التي تضرب الفريق".