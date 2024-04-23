نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهم في السعودية".. مدرب الفيحاء يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح مصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رازوفيتش، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الفيحاء السعودي، عن قيمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، داحل الكرة السعودية رغم وجود العديد من الأسماء الكبيرة.

- مدرب الفيحاء يتحدث عن رونالدو

وأكد رازوفيتش مدرب تادي الفيحاء في تصريحاته مع مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" قدمنا كرة هجومية أمام النصر ولعبنا مباراة جيدة ولكن كنا نحتاج لهدف ثاني خلال استحواذنا".

وتابع:" بالطبع التحضيرات تختلف بوجود رونالدو أو غيابه، وأبرزها حالة الجماهير وبالطبع هو أفضل لاعب داخل الملعب ويوجد العديد من المهمين داخل كل النادي ولكن رونالدو الأهم".

وواصل:" فاشون ساكالا كان اختياري منذ الصيف الماضي وهو يستمتع معنا جيدا داخل التدريب أو المباريات، ولا أعلم تطورات العروض المقدمة له، ورأيته داخل نادي رينجرز".

وأشار:" بالطبع ضغط المباريات كان سبب في تراجع المباريات بسبب قلة عدد اللاعبين الذي يمكن أن تعتمد عليهم للمشاركة في 3 بطولات في نفس الوقت وسعيد بأداء فريقي".

وأختتم:" الهلال يستطيع أن يحسم الفوز في ملعبه ولم يحالفنا الحظ في مواجهتنا أمام العين الإماراتي، وأثبتوا انهم فريق قوي، رحيمي لاعب مذهل ويقدم موسما كبيرا مع الفريق".