الرياضة

"الأهم في السعودية".. مدرب الفيحاء يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح مصير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهم في السعودية".. مدرب الفيحاء يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح مصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رازوفيتش، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الفيحاء السعودي، عن قيمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، داحل الكرة السعودية رغم وجود العديد من الأسماء الكبيرة.

- مدرب الفيحاء يتحدث عن رونالدو

وأكد رازوفيتش مدرب تادي الفيحاء في تصريحاته مع مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" قدمنا كرة هجومية أمام النصر ولعبنا مباراة جيدة ولكن كنا نحتاج لهدف ثاني خلال استحواذنا".

وتابع:" بالطبع التحضيرات تختلف بوجود رونالدو أو غيابه، وأبرزها حالة الجماهير وبالطبع هو أفضل لاعب داخل الملعب ويوجد العديد من المهمين داخل كل النادي ولكن رونالدو الأهم".

وواصل:" فاشون ساكالا كان اختياري منذ الصيف الماضي وهو يستمتع معنا جيدا داخل التدريب أو المباريات، ولا أعلم تطورات العروض المقدمة له، ورأيته داخل نادي رينجرز".

وأشار:" بالطبع ضغط المباريات كان سبب في تراجع المباريات بسبب قلة عدد اللاعبين الذي يمكن أن تعتمد عليهم للمشاركة في 3 بطولات في نفس الوقت وسعيد بأداء فريقي".

وأختتم:" الهلال يستطيع أن يحسم الفوز في ملعبه ولم يحالفنا الحظ في مواجهتنا أمام العين الإماراتي، وأثبتوا انهم فريق قوي، رحيمي لاعب مذهل ويقدم موسما كبيرا مع الفريق".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا