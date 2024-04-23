نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب زد: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام في نادي زد أن الفريق يستهدف الحصول على أحد مراكز المربع الذهبي في الدوري العام هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 19.



وقال محمد ثابت صاروخ في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقدمنا في النتيجة أمام الجونة وحافظنا على ذلك، والمدرب كان يريد الحفاظ على اللاعبين في ظل ارتفاع درجة الحرارة".



وأضاف: "لدينا مجلس إدارة محترم، ولا يجعلوننا نشعر بأي ضغوطات، ويوفرون لنا جميع الأجواء المناسبة، ويؤكدون لنا أننا مشروعًا للنادي".



وتابع: "النتائج بدأت تتحسن في الفترة الحالية، ونحن مازلنا نكون فريقًا، ونقدم نتائج جيدة في أولى مواسمنا في الدوري العام".



وأكمل: "تراجع النتائج في الفترة الماضية؟ الفريق كان يحتاج للانسجام مُجددًا بعد الابتعاد عن المباريات خلال بطولة كأس إفريقيا، وهذا أثر علينا".

وأتم محمد ثابت صاروخ تصريحاته قائلًا: "تكوين الفريق يكون صعبًا، وأي فريق في بدايته يحتاج للصبر، هدفنا الأول هو الاستمرار في الدوري العام، ومن ثم البحث عن مركز في المربع الذهبي".