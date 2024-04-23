نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعقدت الأمور".. خطوة أخيرة تفصل معلول من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تناقش إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العديد من الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأبرزها تجديد عقود اللاعبين الأجانب والتي قربت عقودهم من الانتهاء.

ويأتي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي في مقدمة اللاعبين الذين دخلوا مفاوضات في الفترة الأخيرة للوصول إلى اتفاق مرضي لتجديد عقده داخل القلعة الحمراء.



- تطورات أزمة معلول

وأكد سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" الأمور تبتعد بين الأهلي وعلي معلول في الفترة الأخيرة، إدارة النادي وضعت رقم معين حد أقصى وترفض أي زيادة وتضع خيارين بدائل حال رحيل التونسي".

وتابع:" الأهلي لن يناقش أي شئ بشكل حاسم إلا بعد انتهاء منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعدم تشتيت اللاعبين".

وتستعد كتيبة السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة إياب نصف نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.