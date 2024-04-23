نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة النادي المصري: النادي يرفض توجيه اتهام بالتزوير أو تسنين اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول عن استياءه من توجيه الاتهام للقلعة الخضراء بالتزوير في شأن واقعة ناشئ 2003.

أكد الطحان في تصريحات تلفزيونية أن النادي المصري يرفض شكلا موضوعا اي اتهام موجه لادارته بتزوير أو تسنين لاعبين في قطاع الناشئين موضحا أن اللاعب ده لعب موسم كامل ومقيد في شهر سبتمبر الماضي في سجلات اتحاد الكرة وكل اوراقه الرسمية المستخرجة من السجل المدني سواء بطاقة أو شهادة ميلاد أو قيد عائلي وجهت إلى اتحاد الكرة وتم قيده بالفعل

بطاقة الرقم القومي للاعب مدون بها مواليد ٢٠٠٣ وبطاقة رسمية وليست شهادة ميلاد.

وأوضح عضو مجلس الادارة أن اللاعب يتعامل ببطاقته مع كل المصالح الرسمية،مشيرا إلي

نادي انبي لم يقدم اي احتجاج على هذا اللاعب منذ بداية الموسم وهو يشارك المباريات مع فريقه ، لماذا لم يعترض انبي منذ بداية الموسم؟ لماذا اعترض قبل مواجهة الاهلي وبعد مواجهتنا ؟

أشار المشرف علي الفريق الأول أن ليس هناك اي شبه تزوير في موضوع هذا اللاعب والنادي المصري بعيد عن هذا الامر وليس له علاقة ولا يمكن ان نزور في اوراق اي لاعب نسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق النادي المصري ونرفض المساس بحقوقنا.