نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة سيصدر خطاب اليوم بخصم نقاط من تليفونات بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن انسحاب نادي تليفونات بني سويف من مباراة الترسانة ضمن لقاءات القسم الثاني.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" تواصلت مع عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المسابقات وأكد أنه سيتم خصم نقاط من تليفونات بني سويف بعد قرار الانسحاب أمام الترسانة ضمن مباريات القسم الثاني.

وأضاف:" اتحاد الكرة سيصدر قراره اليوم الثلاثاء بشكل رسمي وسر تأخر اتحاد الكرة لهذه المدة جاء بسبب أن قرار خصم الثلاث نقاط يكون بنهاية الموسم بجانب خصم نقاط المباراة وهي ما تنص عليه اللائحة.