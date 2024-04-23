نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس ولاتسيو وذلك ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 على ملعب الاوليمبكو في العاصمة روما وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.



من المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيدريكو جاتي – بريمير – دانيلو.

خط الوسط: فيليبس كوسيتش – ويستون ماك كيني – مانويل لوكاتيلي – ادريان رابيو – اندريوكومباسية.

خط الهجوم: دوسن فلاهوفيتش – فيدريكو كييزا



التشكيل المتوقع للاتسيو لمواجهة يوفينتوس



حراسة المرمى: كريستوس مانداس

الدفاع: ماريو جيلا فيونتيس – اليسيو رومانيولي – نكولو كاسالي.

الوسط: فيليبي انديرسون – ماتياس فيسينو – ماتيو جوندوزي – ادم مارسلوتيش.

الهجوم: لويس البيرتو – ماتيا زاكاني – سيرو إيموبيلي.



وأقيمت مباراة الذهاب بين يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 2 أبريل الحالي وحسم اليوفي تلك المواجهة بهدفين نظيفين منتوقيع فيدريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش.



وسوف يواجه الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية الفريق الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين أتالانتا وفيورنتينا.