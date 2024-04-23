نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك قادر على عبور دريمز الغاني بأي تشكيلة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق عليه الاستعداد بشكل جيد وألا يفقد الفريق تركيزه قبل لقاء الإياب، كما أن مرافقة حسين لبيب للبعثة أمر إيجابي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا أجد أي مشكلة فيما قاله زيزو بشأن قيام الجمهور بالضغط على الحكم، وكأننا نعيش في (المدينة الفاضلة) وهذه الأمور عادية في كرة القدم، فهي ليست لعبة ملائكية، نحن دائما نقول عن استاد القاهرة (ملعب الرعب) وأنه ملعب يسبب الضغط والقلق لأي منافس بسبب قوة الجمهور".

وأضاف: "أي لاعب من الممكن أن يقول ما قاله زيزو، وهناك لاعبين سابقين ونجوم كبيرة تحايلوا للحصول على ركلات جزاء من الأهلي والزمالك أبرزهم فاروق جعفر ومحمد أبوتريكة وغيرهم، وميسي ورونالدو نجوم عالمية أيضًا كانوا يتحايلون على الحكام داخل الملعب، ولا أجد مشكلة فيما قاله زيزو بشأن الضغط على الحكم".

وتابع: "ما حدث في استقبال بعثة دريمز في الفندق بالقاهرة أمر عادي جدًا، والأهلي تم استقباله بشكل جيد في الفندق خلال لقاء الوداد في المغرب، هذه أمور تسويقية في عالم السياحة، هل أصبحنا جميع (أفلاطون) ونعيش في مدرسة الاخلاق الحميدة".