نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يستقر على تشكيل المصري في مباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري علي تشكيله فريقه في مباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع للمصري في مباراة فاركو كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، إسلام عطيه ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

موعد مباراة المصري ضد فاركو

يستضيف ملعب ستاد برج العرب مباراة المصري ضد فاركو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشر من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة.