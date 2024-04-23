نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشوار الهلال السعودي حتي الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية حتى وصوله إلى دور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي احتل صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

ثم التقى الهلال نظيره سباهان الإيراني، في دور الستة عشر واستطاع أن يفوز ذهابًا وإيابّا بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما واجه الزعيم السعودي نظيره الاتحاد، في دور ربع النهائي، وحقق الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة بهدفين نظيفين.

وفي دور نصف النهائي خسر الهلال من نظيره العين الإماراتي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، وننتظر ما سيسفر عنه لقاء الإياب.