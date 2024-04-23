نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة المصري وفاركو بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.
واختتم الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية بمعسكره المغلق ببرج العرب بالاسكندرية استعدادا لمباراة الغد أمام فاركو بالدوري.
تعادل المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في مباراته الأخيره بهدف لكل من الفريقين.
وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو بالجولة ال 19 من دوري نايل.
وتقام مباراة المصري وفاركو غدا الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري وفقا لما اعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.
تنطلق مباراة المصري وفاركو في السابعة مساء غدا الثلاثاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب
القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو
تنطلق أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.
تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو
تردد قناة أون تايم سبورتس 1
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11861
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ 6/5
تردد قناة أون تايم سبورتس 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6