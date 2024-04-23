نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات العين والهلال قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي لمواجهة مرتقبة الليلة أمام ضيفه العين الإماراتي ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى " الزعيم " لتحقيق الفوز بفارق ثلاثية في مباراة الليلة من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

بينما يدخل فريق العين لمباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة 4-2 على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الليلة بين الهلال والعين على أرضية ملعب المملكة آرينا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

لمحة تاريخية عن مواجهات الفريقين

واجه الفريقين بعضهم البعض في 13 مناسبة سابقة، شهدت المواجهات السابقة تفوق واضح لصالح فريق الهلال السعودي، حيث فاز في 6 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات من بينهم مباراة الذهاب.

