ماذا يحتاج الهلال أمام العين للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا ؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، القمة العربية التي سوف تجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان العين الإماراتي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الهلال السعودي.

ويحتاج الهلال السعودي لتحقيق الفوز على العين الإماراتي في مباراة الإياب، بفارق 3 أهداف أو أكثر من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وفي حال فاز الهلال بفارق هدفين تذهب المباراة للأشواط الإضافية، بينما أي نتيجة غيرها تؤهل العين للقاء النهائي.