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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة السابعة للمجموعة الثانية في دورى المحترفين



تنطلق يوم الانثين مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات قوية ومثيرة في الثالثة والنصف عصرًا.

1- بترول اسيوط مع اسوان

يشهد ملعب نادي البترول أقوى مباريات الجولة بين فريق بترول اسيوط الوصيف بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 36 نقطة مع فريق أسوان صاحب المركز الثالث بقيادة تامر ابو جبل برصيد 35 نقطة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول، وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اسوان على فريق النجوم بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق وي سلبيًا.

2- جمهورية شبين مع دكرنس

على ملعب نادي شبين الكوم يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة أحمد جمعة برصيد 24 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة بقيادة حسن موسي برصيد 32 نقطة.

حقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

وأسفرت الجولة الماضية عن فوز دكرنس على نظيره مكادي، بينما حقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق مصر للمقاصة.

3- ابو قير للاسمده مع مصر للمقاصة

على ملعب نادي ابو قير ولقاء سهل لفريق ابو قير للاسمده متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 39 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة.

وحقق فريق ابو قير الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول، بينما شهدت الجولة الماضية

فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النصر للتعدين بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة من فريق جمهورية شبين بثلاثية مقابل هدف.

4- مكادى مع وي

على ملعب نادي الجونة يلتقي فريق مكادى صاحب المركز السابع بقيادة نبيل محمود برصيد 23 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الرابع بقيادة هاني العقبي برصيد 33 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

بينما شهدت الجولة الماضية تعادل فريق وي مع فريق البترول سلبيًا بينما تلقي فريق مكادى الهزيمة من فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف.

5- النصر للتعدين مع النجوم

على ملعب نادي النصر للتعدين ولقاء الهابطين للدوري القسم الثاني ب النصر للتعدين متذيل المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 7 نقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة أشرف السيد برصيد 17 نقطة.

حقق فريق النجوم الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

وشهدت الجولة الماضية هزيمة النصر للتعدين من ابو قير بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق النجوم الهزيمة من فريق اسوان بثلاثية نظيفة.

الترتيب

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط