نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تتوَّيج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد فوزه بالكلاسيكو على ضيفه برشلونة (3-2) لحساب الجولة الـ 32.وابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر برشلونة قبل ست جولات على انتهاء الموسم.

ويتجدّد السؤال حول متى يحسم النادي الملكي لقب الدوري الإسباني بصفة رسمية؟

الـ 12 من مايو.. الموعد المُنتظر

تبقى المواجهة أمام غرناطة في ملعب "إل نويفو لوس كارمينيس" هي الموعد الأقرب والأمثل لإعلان النادي الملكي بطلًا للدوري، وذلك في حال فوزه بالمباراتين المقبلتين أمام كل من ريال سوسيداد وقادش مع فوز برشلونة أمام كل من فالنسيا وجيرونا.

سيحتاج النادي الملكي للفوز على غرناطة لحسم لقب الدوري الإسباني الـ 36 في تاريخه في الـ 12 من مايو، على أن يخوض مباراته أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء 15 مايو بصفته بطلًا للدوري.

احتمالات أخرى لتتويج ريال مدريد بطلًا لليغا

وتوجد هناك احتمالات أخرى تعتمد على النتائج في المباريات التالية. إذ يلعب برشلونة يوم الإثنين 29 أبريل أمام ضيفه فالنسيا الباحث عن مقعد أوروبي، كما سيواجه خارج قواعده خصمه جيرونا (السبت 4 مايو) لمواصلة صراع المركز الثاني.

من جهته، سيلعب النادي الملكي أمام ريال سوسيداد (الجمعة 26 أبريل) وأمام قاديش (السبت 4 مايو).

ونظرًا لصعوبة المباريات خاصة لدى النادي الكتالوني، من المُمكن أن يتوج ريال مدريد باللقب قبل الـ 12 من مايو.

يجب على نادي برشلونة أن يستضيف فالنسيا (الاثنين 29 أبريل) ليقاتل من أجل دخول أوروبا وجيرونا (السبت 4 مايو) مع التأهل الذي تم تحقيقه بالفعل

من يتوج بطلًا في حال تساوي ريال مدريد وبرشلونة؟

وفي حال حدوث كارثة في المباريات المتبقية من الدوري الإسباني، وانتهى الحال بتساوي ريال مدريد وبرشلونة في النقاط، فإن اللقب سيحسم لصالح النادي الملكي لحسمه المواجهات المباشرة أمام برشلونة (فاز ذهابًا 1-2 وإيابًا 3-2).