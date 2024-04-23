نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف ملامح القائمة الجديدة لاتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بعض الأسماء القريبة من الدخول في قائمة للترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في الفترة المقبلة.

شوبير يكشف ملامح القائمة الجديدة لاتحاد الكرة المصري

و تجرى انتخابات الاتحادات الرياضية بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم عقب أولمبياد باريس المقبل وفقا للائحة ومنتظر أن تقام الانتخابات بنظام القائمة كما كان الحال عليه في الانتخابات الأخيرة والتي أفرزت عن مجلس الإدارة الحالي برئاسة جمال علام.

و كشف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم موقف المجلس الحالي من الترشح.

و أوضح شوبير: "جمال علام لا يحق له الترشح بسبب تواجده دورتين في الجبلاية، وحازم إمام لا يحق له الترشح كعضو ويمكنه الترشح كنائب أو على مقعد الرئيس».

وأضاف: «محمد أبوالوفا ودينا الرفاعي لا يمكنهما الترشح أيضا، لكن خالد الدرندلي وإيهاب الكومي وعامر حسين واللواء مشهور يحق لهم الترشح في الدورة المقبلة للانتخابات».

وتابع عن أسماء تقترب من الترشح في الانتخابات المقبلة، قائلا: «مجدي عبد الغني لا يحق له الترشح على العضوية لكن يحق له الترشح كنائب أو على مقعد الرئيس، وحتى الآن أحمد شوبير مش داخل الانتخابات».

وواصل: «هاني أبوريدة يحق له الترشح في الدورة المقبلة كرئيس للاتحاد وبالفعل بدأ يشتغل شغل انتخابات وفي ناس كتير عايزه أبوريدة بسبب وجوده في الاتحاد الدولي والإفريقي».

واختتم: «حسن فريد من الأسماء التي ستدخل على مقعد نائب الرئيس، وهناك شباب سيترشحون أمثال محمد الشواربي وحسام الزناتي وخالد أبو الوفا شقيق محمد أبو الوفا، وأحمد مجاهد مش فارق معاه دخول الانتخابات لكن سينتظر الفترة المقبلة لحسم أمره نهائيا».

