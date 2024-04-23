نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جمال علام يعتذر لرمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا بسبب أزمة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب أزمة تورطه في تناول المنشطات.

وخضعت العينة الثانية للاعب إلى الاختبار، للتأكد من أسباب فساد العينة الأولى للاعب والتي جاءت إيجابية.

- تطورات أزمة رمضان صبحي

وأكد مدحت شلبي عبر ام بي سي مصر:" جمال علام تسرع في أعلن أزمة رمضان صبحي بهذا الشكل وهذه الحالة تشبه أزمة حسام غالي مع النصر السعودي".

وتابع:" جمال علام تواصل مع رمضان صبحي بصفة شخصية وقدم له الاعتذار والأمر انتهى".

وواصل:" علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة إذا كان ناجح سيقدم كثيرا في تطوير المنتخبات والمدربين، وتم تعيين نجل الراحل محمود الجوهري مسؤول عن لجنة اكتشاف المواهب".

وأختتم:" بوادر أزمة بين علاء ونبيل وجمال محمد علي بسبب رغبته في سحب بعض المهام المكلف بها".