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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحصد النجمة الثانية.. ماركا: مودريتش يريد الاستمرار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 23-04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
الانتر يفوز بالديربي 2-1 ويصبح البطل
الانتر يحصد النجمة الثانية
ماركا
الحائزون على جوائز لوريوس في مدريد
لابورتا يريد اعادة مباراة الكلاسيكو
مودريتش يريد الاستمرار
فوز اشبيلية على مايوركا
سبورت
لابورتا يريد اعادة مباراة الكلاسيكو
تشافي يريد الاستمرار
ايتانا تفوز بجائزة لوريوس
اصابة دي يونغ تبعده لفترة طويلة