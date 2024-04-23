نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحصد النجمة الثانية.. ماركا: مودريتش يريد الاستمرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 23-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت



​الانتر​ يفوز بالديربي 2-1 ويصبح البطل

الانتر يحصد النجمة الثانية

ماركا



الحائزون على جوائز لوريوس في مدريد

​لابورتا​ يريد اعادة مباراة الكلاسيكو

​مودريتش​ يريد الاستمرار

فوز ​اشبيلية​ على مايوركا

سبورت



لابورتا يريد اعادة مباراة الكلاسيكو

​تشافي​ يريد الاستمرار

ايتانا تفوز بجائزة لوريوس

اصابة ​دي يونغ​ تبعده لفترة طويلة