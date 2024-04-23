الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحصد النجمة الثانية.. ماركا: مودريتش يريد الاستمرار

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحصد النجمة الثانية.. ماركا: مودريتش يريد الاستمرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 23-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 لاجازيتا ديلو سبورت

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​الانتر​ يفوز بالديربي 2-1 ويصبح البطل
الانتر يحصد النجمة الثانية

 ماركا

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الحائزون على جوائز لوريوس في مدريد
​لابورتا​ يريد اعادة مباراة الكلاسيكو
​مودريتش​ يريد الاستمرار
فوز ​اشبيلية​ على مايوركا

 سبورت

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لابورتا يريد اعادة مباراة الكلاسيكو
​تشافي​ يريد الاستمرار
ايتانا تفوز بجائزة لوريوس
اصابة ​دي يونغ​ تبعده لفترة طويلة

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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