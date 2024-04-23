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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن لاعبًا بارزًا في صفوف ريال مدريد أبلغ النادي بقراره الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل وسط مراقبة أندية دوري روشن

ينتهي عقد ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، الصيف القادم، ولم يتم فتح باب التفاوض لتجديد عقده بعد. لذلك، يمكنه التفاوض بحرية والتوقيع مع أي فريق دون قيود.

وفقًا للصحفي خوسيه فيليكس دياز من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قرر ناتشو مغادرة ريال مدريد، وأبلغ الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي بنيته.

وكانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن ناتشو يهدف للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وكان ناتشو قد تلقى عرضًا لتجديد عقده مع ريال مدريد، ولكنه لم يوقع عليه، مشيرًا إلى انخفاض عدد دقائق اللعب التي يحصل عليها في الآونة الأخيرة.